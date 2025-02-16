Стало известно о состоянии пострадавших в серьезном ДТП в Уджарском районе

16 февраля около 03:00 на участке магистрали Баку-Газах в Уджарском районе произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого пострадали 22 человека. Все они были доставлены в Гёйчайскую районную центральную больницу.

16 февраля около 03:00 на участке магистрали Баку-Газах в Уджарском районе произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого пострадали 22 человека. Все они были доставлены в Гёйчайскую районную центральную больницу.

В ответ на запрос Report в TƏBİB сообщили, что пострадавшие получили переломы различной степени тяжести, травмы внутренних органов и другие повреждения. Среди них 14 мужчин и 8 женщин.

Согласно информации, 11 пострадавших являются жителями Барды, 5 - Мингачевира, по одному человеку из Гянджи и Шабрана, 2 из Евлаха, а также по одному из Гаха и Закаталы.

В настоящее время лечение 7 человек продолжается в больнице, 6 остаются под наблюдением в отделении скорой помощи, остальные выписаны на амбулаторное лечение.