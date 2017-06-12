Стал известен вид вируса, вызвавший отравление детей в Сумгайыте

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Баку. 12 июня. REPORT.AZ/ Стало известно, какой вирус стал причиной отравления детей в Сумгайыте.

Как сообщили Report в пресс-службе министерства здравоохранения, в результате лабораторных исследований взятых у детей образцов крови, у больных была обнаружена ротавирусная инфекция (Rotavirus).

За последние четыре дня эта инфекция обнаружена у 136 детей.

В информации говорится, что в настоящее время продолжается стационарное лечение 46 детей: "Их состояние удовлетворительное, и в ближайшее время они будут выписаны домой. На территории, где вспыхнула инфекция, проводятся лечебно-профилактические мероприятия, продолжаются работы по санитарному просвящению среди населения".

Отметим, что ротавирус во время смены сезона встречается у людей со слабым иммунитетом, особенно у детей. Заболевание начинается с температуры, продолжающейся менее 48 часов. Понос также является признаком этого вируса.

Инфекция у грудных детей приводит к рвоте, диарее и нарушению водного баланса в организме. У людей со слабым иммунитетом болезнь носит продолжительный и тяжелый характер. Это вирусное заболевание продолжается в течение 5-10 дней. Гигиенические меры (мытье рук, употребление только кипяченой воды) предотвращают риск заражения ротавирусом.