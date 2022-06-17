О нас

Стало известно число близнецов и тройняшек, родившихся в Азербайджане в этом году

Стало известно число близнецов и тройняшек, родившихся в Азербайджане в этом году Стало известно число родившихся в этом году в Азербайджане близнецов и тройняшек.
Здоровье
17 июня 2022 г. 13:43
Стало известно число близнецов и тройняшек, родившихся в Азербайджане в этом году

Стало известно число родившихся в этом году в Азербайджане близнецов и тройняшек.

Как сообщили Report в Госкомстате, районными (городскими) регистрационными отделами Министерства юстиции в январе-апреле текущего года по стране было зарегистрировано 40 036 новорожденных, по сравнению с соответствующим периодом прошлого года этот показатель на каждые 1 000 населения остался на прежнем уровне (12,1).

Среди родившихся удельный вес мальчиков составил 53,2%, а удельный вес девочек - 46,8%. Зафиксировано 572 случая рождения близнецов, 20 случаев рождения тройни.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda doğulan əkiz və üçəmlərin sayı açıqlanıb

Другие новости из категории

Министр: Для лиц старше 40 оспа обезьян не представляет опасности
Министр: Для лиц старше 40 оспа обезьян не представляет опасности
17 июня 2022 г. 13:43
Центр трансплантации органов откроется в течение двух месяцев
Центр трансплантации органов откроется в течение двух месяцев
17 июня 2022 г. 13:40
Продлен срок для доплат участвующим в борьбе с COVID-19 медработникам
Продлен срок для доплат участвующим в борьбе с COVID-19 медработникам
17 июня 2022 г. 13:32
В Азербайджане обновлен список вредных организмов
В Азербайджане обновлен список вредных организмов
17 июня 2022 г. 13:13
В Азербайджан привезут тесты и лекарства в связи с оспой обезьян
В Азербайджан привезут тесты и лекарства в связи с оспой обезьян
17 июня 2022 г. 12:54
АПБА обратилась к гражданам в связи с праздником Гурбан-байрам
АПБА обратилась к гражданам в связи с праздником Гурбан-байрам
17 июня 2022 г. 12:30
Министр здравоохранения Азербайджана призвал увеличить инвестиции в медицину
Министр здравоохранения Азербайджана призвал увеличить инвестиции в медицину
17 июня 2022 г. 11:42
Министр здравоохранения Азербайджана встретился с главой ВОЗ
ФотоМинистр здравоохранения Азербайджана встретился с главой ВОЗ
17 июня 2022 г. 11:28
Министр: Опыт Азербайджана в борьбе с пандемией с интересом встречен международными организациями
Министр: Опыт Азербайджана в борьбе с пандемией с интересом встречен международными организациями
17 июня 2022 г. 11:20
Экс-президент ГА ООН: Существует неравенство в восстановлении от пандемии между бедными и богатыми странами
Экс-президент ГА ООН: Существует неравенство в восстановлении от пандемии между бедными и богатыми странами
17 июня 2022 г. 10:53

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi