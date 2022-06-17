Стало известно число близнецов и тройняшек, родившихся в Азербайджане в этом году

Стало известно число близнецов и тройняшек, родившихся в Азербайджане в этом году

Стало известно число родившихся в этом году в Азербайджане близнецов и тройняшек.

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Стало известно число родившихся в этом году в Азербайджане близнецов и тройняшек. Как сообщили Report в Госкомстате, районными (городскими) регистрационными отделами Министерства юстиции в январе-апреле текущего года по стране было зарегистрировано 40 036 новорожденных, по сравнению с соответствующим периодом прошлого года этот показатель на каждые 1 000 населения остался на прежнем уровне (12,1). Среди родившихся удельный вес мальчиков составил 53,2%, а удельный вес девочек - 46,8%. Зафиксировано 572 случая рождения близнецов, 20 случаев рождения тройни. Подпишитесь на нашу страницу в Facebook