Стали известны причины смерти матери и ребенка во время родов в Сумгайыте

Баку. 10 мая. REPORT.AZ/ Стали известны предварительные причины смерти матери и ребенка, зафиксированной в Сумгайытском родильном доме №1.

Как сообщила Report главный акушер-гинеколог страны, председатель комитета Комиссии по оказанию помощи при родах министерства здравоохранения Севиндж Мамедова, 38-летняя жительница города Сумгайыта Гульнара Акберова приехала в больницу на роды.

По ее словам, Г. Акберова состояла на антенатальном учете в женской консультации №3 г. Сумгайыта: "Это ее третья беременность после 18-летнего периода. И ее возраст создал серьезную угрозу беременности. В доме находилось еще двое ее детей. Когда она обратилась в родильный дом, роды уже состоялись. Поскольку сердце ребенка билось с задержкой, через некоторое время он скончался. У матери началась кровопотеря. Хоть мы и провели ей процедуру переливания крови, однако жизнь ее спасти не удалось".

С. Мамедова сказала, что точная причина смерти матери и ребенка будет известна после итогового заключения Центра объединения медицинской экспертизы и патологической анатомии министерства здравоохранения.

Как сообщили Report в Центре, тело уже было исследовано и итоговое заключение будет дано через 10 дней.