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США назвали Азербайджан одной из лучших стран для путешествий во время пандемии

США назвали Азербайджан одной из лучших стран для путешествий во время пандемии Федеральный центр США по контролю и профилактике заболеваний (CDC) оценил Азербайджан как одну из лучших стран для путешествий во время пандемии.
Здоровье
26 апреля 2022 г. 08:29
США назвали Азербайджан одной из лучших стран для путешествий во время пандемии

Федеральный центр США по контролю и профилактике заболеваний (CDC) оценил Азербайджан как одну из лучших стран для путешествий во время пандемии.

Об этом сообщает Report со ссылкой на зарубежные СМИ.

Так, на фоне снижения заболеваемости COVID-19, Азербайджан входит в список стран с первой степенью (наименьший риск заражения). В странах с таким уровнем за последние 28 дней должно быть зарегистрировано 49 или менее новых случаев заражения на 100 000 жителей. 25 апреля также был назван Азербайджан, в котором в последние дни наблюдается значительное снижение заболеваемости коронавирусом.

Во вторую категорию - страны со "средним показателем COVID-19" - входят страны с 50-100 случаями заражения на 100 000 жителей за последние 28 дней. На этой неделе в эту категорию вошли Сальвадор, Индонезия, Оман и ОАЭ.

Следует отметить, что в новой системе CDC к категории высокого риска заражения 3-й степени относятся территории с более чем 100 случаями на 100 000 жителей за последние 28 дней. В эту категорию включены Франция, Германия, Греция, Ирландия, Италия, Португалия, Испания и Великобритания.

По последней обнародованной вчера информации, в Азербайджане зарегистрировано 6 новых случаев заражения коронавирусом, 4 человека выздоровели, летальных исходов не зарегистрировано.

В настоящее время активными пациентами являются 145 человек.

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Версия на английском языке US names Azerbaijan one of best states to travel to during pandemic
Версия на азербайджанском языке ABŞ Azərbaycanı pandemiya dövründə səyahət üçün ən yaxşı ölkələrdən biri elan edib

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