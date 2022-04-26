США назвали Азербайджан одной из лучших стран для путешествий во время пандемии

Федеральный центр США по контролю и профилактике заболеваний (CDC) оценил Азербайджан как одну из лучших стран для путешествий во время пандемии.

Федеральный центр США по контролю и профилактике заболеваний (CDC) оценил Азербайджан как одну из лучших стран для путешествий во время пандемии.

Об этом сообщает Report со ссылкой на зарубежные СМИ.

Так, на фоне снижения заболеваемости COVID-19, Азербайджан входит в список стран с первой степенью (наименьший риск заражения). В странах с таким уровнем за последние 28 дней должно быть зарегистрировано 49 или менее новых случаев заражения на 100 000 жителей. 25 апреля также был назван Азербайджан, в котором в последние дни наблюдается значительное снижение заболеваемости коронавирусом.

Во вторую категорию - страны со "средним показателем COVID-19" - входят страны с 50-100 случаями заражения на 100 000 жителей за последние 28 дней. На этой неделе в эту категорию вошли Сальвадор, Индонезия, Оман и ОАЭ.

Следует отметить, что в новой системе CDC к категории высокого риска заражения 3-й степени относятся территории с более чем 100 случаями на 100 000 жителей за последние 28 дней. В эту категорию включены Франция, Германия, Греция, Ирландия, Италия, Португалия, Испания и Великобритания.

По последней обнародованной вчера информации, в Азербайджане зарегистрировано 6 новых случаев заражения коронавирусом, 4 человека выздоровели, летальных исходов не зарегистрировано.

В настоящее время активными пациентами являются 145 человек.