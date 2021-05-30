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Врач заявила о риске рака из-за пластиковой посуды

Врач заявила о риске рака из-за пластиковой посуды Профессор, доктор медицинских наук, эндокринолог Анна Гончарова рассказала об опасности развития онкологических заболеваний из-за пластиковой посуды.
Здоровье
30 мая 2021 г. 05:48
Врач заявила о риске рака из-за пластиковой посуды

Профессор, доктор медицинских наук, эндокринолог Анна Гончарова рассказала об опасности развития онкологических заболеваний из-за пластиковой посуды.

Как передает Report, по ее словам, длительное хранение еды в пластиковой посуде чревато попаданием вредных веществ в пищу, а впоследствии и в человеческий организм. Таким образом, по мнению специалиста, увеличивается риск развития аллергических реакций и онкологических заболеваний.

Гончарова объяснила, что любой пластик способен проникать в окружающую его среду и способствовать ее окислению. В наибольшей степени этому влиянию подвержены жиросодержащие продукты. Так, потребители могут обратить внимание, что купленные контейнеры с корейской морковью часто окрашиваются в оранжевый цвет.

«Это не только проникновение моркови в пластик, но и обратное проникновение компонентов контейнера в пищевой продукт. Чем дольше было соприкосновение, тем больше продуктов вредных для организма человека будет проникать в состав пищевых продуктов», — подчеркнула эксперт в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

В зависимости от разновидности пластика он может быть менее и более вредным, однако не существует полностью безопасной вариации материала, подчеркнула специалист.

Пластиковая посуда является фактором не только учащения аллергических реакций, но и общего снижения состояния здоровья граждан, считает Гончарова. Врач посоветовала отказаться от применения такой посуды для длительного хранения или разогревания пищи.

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