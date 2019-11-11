Создано мощное лекарство против рака

Ученые Университета Джона Хопкинса в США разработали препарат, который блокирует метаболизм глутамина, необходимого раковой опухоли для роста. Соединение JHU083 также изменяет микроокружение злокачественных новообразований, делая их более уязвимыми для иммунной системы.

Как передает Report, oб этом сообщается в пресс-релизе на MedicalXpress.

Активная форма препарата, которая имитирует действие антагониста глутамина DON, накапливается в тканях опухоли. Известно, что глутамин стимулирует метаболические пути, которые вызывают стремительный рост новообразований. JHU083 протестировали на мышиных моделях рака толстой кишки, лимфомы и меланомы.

Считалось, что соединение может повлиять на микроокружение опухоли, состоящее из клеток, кровеносных сосудов и являющееся враждебным по отношению к иммунным клеткам из-за высокой кислотности, недостатка кислорода и питательных веществ.

JHU083 приводил к уменьшению роста опухолей, а также улучшению выживаемости. У некоторых мышей наблюдалась длительная ремиссия, вызванная активацией иммунного ответа. Когда животным повторно вводились опухолевые клетки, возникало отторжение, свидетельствующее о формировании мощной иммунной памяти.