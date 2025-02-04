Состояние перенесшего инсульт певца Назима Пишьяри улучшилось

Лечение перенесшего инсульт азербайджанского певца Назима Пишьяри, более известного как Файтончу Назим, продолжается, он идет на поправку.
Как сообщил Report коллега певца, Н.Пишьяри могут перевести из отделения реанимации и интенсивной терапии в палату.
Напомним, что 30 декабря в 22:22 в Республиканский центр скорой и неотложной медицинской помощи поступил вызов в связи с травмированием мужчины после падения в Насиминском районе. Бригада скорой помощи госпитализировала певца в Клинический медицинский центр с закрытой черепно-мозговой травмой. После осмотра и необходимых обследований пациент был переведен в частное медицинское учреждение с диагнозом ишемический инсульт.