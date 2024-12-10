Состояние отца Вугара Гашимова, пострадавшего при взрыве, остается тяжелым

Отец покойного шахматиста Вугара Гашимова - Гасыма Гашимова (1949 г.р.), пострадавшего при взрыве в частном жилом доме в селе Новханы Абшеронского района, все еще находится в реанимационном отделении Центральной больницы нефтяников.

Отец покойного шахматиста Вугара Гашимова - Гасыма Гашимова (1949 г.р.), пострадавшего при взрыве в частном жилом доме в селе Новханы Абшеронского района, все еще находится в реанимационном отделении Центральной больницы нефтяников.

Об этом в ответ на запрос Report сообщили в Объединении по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBIB).

В ведомстве отметили, что в настоящеее время его состояние оценивается как стабильно тяжелое.

В результате инцидента также пострадала мать В.Гашимова, Аида Гашимова (1959 г.р.), лечение которой продолжается в частной клинике.