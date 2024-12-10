О нас

Состояние отца Вугара Гашимова, пострадавшего при взрыве, остается тяжелым

Состояние отца Вугара Гашимова, пострадавшего при взрыве, остается тяжелым Отец покойного шахматиста Вугара Гашимова - Гасыма Гашимова (1949 г.р.), пострадавшего при взрыве в частном жилом доме в селе Новханы Абшеронского района, все еще находится в реанимационном отделении Центральной больницы нефтяников.
Здоровье
10 декабря 2024 г. 11:53
Состояние отца Вугара Гашимова, пострадавшего при взрыве, остается тяжелым

Отец покойного шахматиста Вугара Гашимова - Гасыма Гашимова (1949 г.р.), пострадавшего при взрыве в частном жилом доме в селе Новханы Абшеронского района, все еще находится в реанимационном отделении Центральной больницы нефтяников.

Об этом в ответ на запрос Report сообщили в Объединении по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBIB).

В ведомстве отметили, что в настоящеее время его состояние оценивается как стабильно тяжелое.

В результате инцидента также пострадала мать В.Гашимова, Аида Гашимова (1959 г.р.), лечение которой продолжается в частной клинике.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Vüqar Həşimovun partlayışda xəsarət alan atasının vəziyyəti ağır-stabil olaraq qalır

Самое читаемое

В Азербайджане объявлено желтое и оранжевое предупреждение в связи с сильным ветром
В Азербайджане объявлено желтое и оранжевое предупреждение в связи с сильным ветром
6 декабря 2024 г. 16:59
В Азербайджане завтра ожидаются дожди
В Азербайджане завтра ожидаются дожди
6 декабря 2024 г. 12:57
В Баку и регионах ожидаются ливни
В Баку и регионах ожидаются ливни
4 декабря 2024 г. 16:48
Фуат Октай: На освобожденных от оккупации территориях Азербайджана наблюдается большой прогресс
Фуат Октай: На освобожденных от оккупации территориях Азербайджана наблюдается большой прогресс
8 декабря 2024 г. 20:54
В экопарке Зиря будет создан парк Западного Азербайджана
В экопарке "Зиря" будет создан парк Западного Азербайджана
6 декабря 2024 г. 17:17
В Баку завтра ожидается облачная и дождливая погода
В Баку завтра ожидается облачная и дождливая погода
8 декабря 2024 г. 12:12
Футболист Карабаха на неделю покинет команду
Футболист "Карабаха" на неделю покинет команду
3 декабря 2024 г. 17:14
Турция и Азербайджан готовят совместные проекты в Ханкенди
Турция и Азербайджан готовят совместные проекты в Ханкенди
7 декабря 2024 г. 14:46
Завтра в Азербайджане местами ожидаются дожди и туман
Завтра в Азербайджане местами ожидаются дожди и туман
3 декабря 2024 г. 12:37
В Азербайджане в ближайшие три дня ожидаются проливные дожди
В Азербайджане в ближайшие три дня ожидаются проливные дожди
6 декабря 2024 г. 16:10

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi