Состоялась презентация нового сайта Государственного агентства ОМС

Состоялась презентация обновленной версии официального сайта Государственного агентства обязательного медицинского страхования.
Как сообщает Report, в мероприятии приняли участие председатель правления Государственного агентства Заур Алиев, заместитель председателя Нигяр Байрамова, исполнительный директор TƏBIB Вугар Гурбанов, представители Агентства цифрового развития, медиа, НПО и др.
Заур Алиев подчеркнул, что обновленный сайт ведомства обладает более широким функционалом и информационной базой для населения.
"Четко определив наши приоритеты, мы постарались создать более доступную и информативную платформу для населения. Наш новый сайт предоставляет пользователям больше возможностей", - сказал Алиев.