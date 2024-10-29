Состоялась презентация нового сайта Государственного агентства ОМС

Состоялась презентация обновленной версии официального сайта Государственного агентства обязательного медицинского страхования.

Состоялась презентация обновленной версии официального сайта Государственного агентства обязательного медицинского страхования.

Как сообщает Report, в мероприятии приняли участие председатель правления Государственного агентства Заур Алиев, заместитель председателя Нигяр Байрамова, исполнительный директор TƏBIB Вугар Гурбанов, представители Агентства цифрового развития, медиа, НПО и др.

Заур Алиев подчеркнул, что обновленный сайт ведомства обладает более широким функционалом и информационной базой для населения.

"Четко определив наши приоритеты, мы постарались создать более доступную и информативную платформу для населения. Наш новый сайт предоставляет пользователям больше возможностей", - сказал Алиев.