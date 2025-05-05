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Состоялась церемония закрытия Международного фестиваля йоги Nine Senses Fest

Состоялась церемония закрытия Международного фестиваля йоги Nine Senses Fest На главной сцене Sea Breeze Event Hall 4 мая состоялась церемония закрытия фестиваля Nine Senses Fest после трехдневной насыщенной программы.
Здоровье
5 мая 2025 г. 02:51
Состоялась церемония закрытия Международного фестиваля йоги Nine Senses Fest

На главной сцене Sea Breeze Event Hall 4 мая состоялась церемония закрытия фестиваля Nine Senses Fest после трехдневной насыщенной программы.

Как сообщает Report, в мероприятии приняла участие вице-президент Фонда Гейдара Алиева, основательница арт-центра Nine Senses и президент Федерации йоги Азербайджана Лейла Алиева.

В рамках церемонии закрытия с программой Healing Evening выступил певец Чингиз Мустафаев.

После концерта команда Vibrosoundlab представила заключительный Ecstatic Dance.

Таким образом, завершилась трехдневная программа, охватившая более ста мероприятий - занятия по йоге, сеансы медитации, лекции по традиционной медицине и арт-терапии, а также выступления музыкальных и танцевальных коллективов.

Напомним, что фестиваль был проведен при поддержке вице-президента Фонда Гейдара Алиева, основательницы арт-центра Nine Senses и президента Федерации йоги Азербайджана Лейлы Алиевой.

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Версия на азербайджанском языке Фото“Nine Senses Fest” Beynəlxalq Yoqa Festivalının bağlanış mərasimi keçirilib

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