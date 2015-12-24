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    Со следующего года будет увеличено количество врачей в сельской местности

    Осуществление процесса поручено министерствам Здравоохранения и Труда и социальной защиты населения

    Баку. 24 декабря. REPORT.AZ/ Со следующего года будет увеличено количество врачей в сельской местности. 

    Как сообщает Report, это нашло отражение в документе "Стратегия относительно борьбы с неинфекционными заболеваниями в Азербайджанской Республике на 2015-2020 гг.", утвержденном президентом Ильхамом Алиевым.

    Согласно документу, для улучшения существующего положения в связи с годовыми показателями резервов рабочей силы и кадрового потока в 2016-2020 гг.  предусмотрено обеспечение медицинскими кадрами медучреждений в сельской местности.

    Осуществление процесса поручено министерствам Здравоохранения и Труда и социальной защиты населения.  

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