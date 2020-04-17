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Сняты ограничения по ввозу в Азербайджан животноводческой продукции

Сняты ограничения по ввозу в Азербайджан животноводческой продукции

Всемирная организация по охране здоровья животных распространила информацию об устранении особо опасных заболеваний среди животных в ряде стран мира, имевших место некоторое время назад. 

Как сообщили Report в Агентстве по продовольственной безопасности Азербайджана, сроки ожидания после устранения заболеваний истек, и статус здоровья стран был восстановлен. 

В результате возникла необходимость пересмотра ограничений на ввоз живых животных и продукции животного происхождения. 

В связи с этим было принято решение снять ряд ограничений, введенных Агентством. 

На основании официальных данных Всемирной организации по охране здоровья животных были сняты ограничения на импорт живых животных и  животноводческой продукции из различных стран, запрет на ввоз которых был введен из-за таких болезней как, высокопатогенный птичий грипп, ньюкасл, нодулярный дерматит, оспа мелкого рогатого скота и блютанг. 

О принятом решении были проинформированы субъекты предпринимательства, действующие в данной сфере. Наряду с этим Агентство обратилось в Государственный таможенный комитет для претворения в жизнь соответствующих мер.

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