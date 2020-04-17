Сняты ограничения по ввозу в Азербайджан животноводческой продукции

Всемирная организация по охране здоровья животных распространила информацию об устранении особо опасных заболеваний среди животных в ряде стран мира, имевших место некоторое время назад.

Как сообщили Report в Агентстве по продовольственной безопасности Азербайджана, сроки ожидания после устранения заболеваний истек, и статус здоровья стран был восстановлен.

В результате возникла необходимость пересмотра ограничений на ввоз живых животных и продукции животного происхождения.

В связи с этим было принято решение снять ряд ограничений, введенных Агентством.

На основании официальных данных Всемирной организации по охране здоровья животных были сняты ограничения на импорт живых животных и животноводческой продукции из различных стран, запрет на ввоз которых был введен из-за таких болезней как, высокопатогенный птичий грипп, ньюкасл, нодулярный дерматит, оспа мелкого рогатого скота и блютанг.

О принятом решении были проинформированы субъекты предпринимательства, действующие в данной сфере. Наряду с этим Агентство обратилось в Государственный таможенный комитет для претворения в жизнь соответствующих мер.