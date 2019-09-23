Министерство: Ситуация с острыми респираторными вирусными инфекциями и гриппом в Азербайджане стабильная

Как и каждый год, в связи с началом осенне-зимнего сезона среди населения проводится эпидемиологический мониторинг гриппа и острых респираторных инфекций.

Об этом сообщили Report в министерстве здравоохранения.

По информации, эпидемиологическая ситуация, связанная с острыми респираторными вирусными инфекциями и гриппом в Азербайджане стабильная, в связи со сменой сезона наблюдаются отдельные случаи заражения респираторными вирусными инфекциями, роста случаев заболеваний нет.