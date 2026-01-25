Погода на Абшероне будет благоприятной для метеочувствительных людей

Погода на Абшеронском полуострове в понедельник будет благоприятной для метеочувствительных людей.

Как передает Report, об этом говорится в сообщении Национальной службы гидрометеорологии.

Согласно информации, 26 января на Абшеронском полуострове ожидается умеренное колебание метеорологических факторов, что в основном благоприятно для метеочувствительных людей.