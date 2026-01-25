Ильхам Алиев WUF13 Всемирный экономический форум (WEF) - 2026 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Совет мира по Газе
    Погода на Абшероне будет благоприятной для метеочувствительных людей

    Здоровье
    • 25 января, 2026
    • 15:56
    Погода на Абшероне будет благоприятной для метеочувствительных людей

    Погода на Абшеронском полуострове в понедельник будет благоприятной для метеочувствительных людей.

    Как передает Report, об этом говорится в сообщении Национальной службы гидрометеорологии.

    Согласно информации, 26 января на Абшеронском полуострове ожидается умеренное колебание метеорологических факторов, что в основном благоприятно для метеочувствительных людей.

