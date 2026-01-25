Погода на Абшероне будет благоприятной для метеочувствительных людей
Здоровье
- 25 января, 2026
- 15:56
Погода на Абшеронском полуострове в понедельник будет благоприятной для метеочувствительных людей.
Как передает Report, об этом говорится в сообщении Национальной службы гидрометеорологии.
Согласно информации, 26 января на Абшеронском полуострове ожидается умеренное колебание метеорологических факторов, что в основном благоприятно для метеочувствительных людей.
Последние новости
16:06
В Индии при обрушении глиняного карьера погибли три человекаДругие страны
16:04
В ряде регионов Азербайджана на дорогах ожидается гололедИнфраструктура
15:56
Погода на Абшероне будет благоприятной для метеочувствительных людейЗдоровье
15:40
Песков о переговорах Уиткоффа и Путина: США "гонят" по времениВ регионе
15:19
Определилась дата проведения президентских выборов в ИракеДругие страны
15:07
FT: США инвестируют $1,6 млрд в редкоземельные металлыДругие страны
14:55
Военная помощь Литвы Украине превысила €1 млрдДругие страны
14:38
Число погибших при оползне в Индонезии достигло 16Другие страны
14:23
Фото