Sinopharm заявила о 79,34% эффективности своей вакцины от COVID-19

Это промежуточные данные результатов проводимой в настоящий момент третьей стадии клинических испытаний вакцины

Эффективность разработанной китайской компанией Sinopharm инактивированной вакцины от коронавирусной инфекции составляет 79,34%. Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, это следует из заявления из входящего в Sinopharm Beijing Institute of Biological Products.

"Инактивированная вакцина компании Sinopharm после вакцинации продемонстрировала хороший уровень безопасности, после двух инъекций у вакцинированных выработались антитела с высоким титром, защитная эффективность вакцины от COVID-19 составила 79,34 %", - говорится в заявлении.

Отмечается, что это промежуточные данные результатов проводимой в настоящий момент третьей стадии клинических испытаний вакцины.