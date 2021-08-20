Шахмар Мовсумов: Для сотрудников ряда сфер вакцинация обязательна

Борьба с пандемией в Азербайджане продолжается. В нашей стране сделано все возможное для этого как с финансовой, так и с других сторон.

Борьба с пандемией в Азербайджане продолжается. В нашей стране сделано все возможное для этого как с финансовой, так и с других сторон.

Как передает Report, об этом заявил заявил помощник президента - заведующий отделом по экономическим вопросам и политике инновационного развития Администрации президента Азербайджана Шахмар Мовсумов в пятницу на брифинге Оперштаба при Кабинете министров.

По его словам, в Азербайджане в больницах более 10 тысяч койко-мест: “Все в наших руках. Мы все должны пройти вакцинацию. После этого пандемии будет положен конец. Кто получил паспорт COVID-19, для него нет никаких ограничений".

Ш.Мовсумов также отметил, что в Азербайджане не предусмотрено каких-либо требований в связи с обязательной вакцинацией: "Однако для сотрудников ряда сфер вакцинация обязательна. Например, врачи, поскольку они находятся в "красной зоне"".