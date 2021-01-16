Шахмар Мовсумов: Азербайджан приобрёл самую безопасную и эффективную вакцину

Первая партия уже прибыла

"Вопрос вакцинации всегда находится в центре внимания руководства страны, в частности, первого вице-президента Мехрибан Алиевой. Благодаря им с 18 января в стране начнется вакцинация".

Как передает Report, об этом заявил помощник президента – заведующий отделом по экономическим вопросам и политике инновационного развития Администрации президента Азербайджана Шахмар Мовсумов на брифинге оперативного штаба при Кабинете министров.

По его словам, процесс вакцинации начался только в передовых странах:

"Азербайджан приобрёл самую безопасную и эффективную вакцину. Первая партия уже прибыла. С 18 января в первую очередь будут вакцинированы медработники. Далее, с 1 февраля, начнется вакцинация лиц старше 65 лет".