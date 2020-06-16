Шахла Багирзаде: Изменений в состоянии здоровья супруга нет

"Бахрам Багирзаде все еще находится в реанимационном отделении Центрального таможенного госпиталя, он подключен к аппарату ЭКМО. Пока никаких изменений в состоянии его здоровья нет, ситуация остается стабильной".

Об этом Report сообщила супруга заслуженного артиста Бахрама Багирзаде Шахла Багирзаде.

По ее словам, все члены семьи дважды сдавали тест и результаты оказались негативными.

Отметим, что заслуженный артист Азербайджана Бахрам Багирзаде заразился коронавирусной инфекцией. 13 июня он был переведен из больницы, в которой проходил лечение, в отделение реанимации Центрального таможенного госпиталя.

Поскольку более 90% легочной ткани заслуженного артиста повреждено, его подключили к аппарату ЭКМО.

Лечение Багирзаде непосредственно находится под контролем первого вице-президента Азербайджана Мехрибан Алиевой.

Экстракорпоральная мембранная оксигенация (ЭКМО) - инвазивный экстракорпоральный метод насыщения крови кислородом при развитии тяжёлой острой дыхательной недостаточности.