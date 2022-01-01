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Сегодня вступил в силу закон "О донорстве и трансплантации органов человека"

Сегодня вступил в силу закон "О донорстве и трансплантации органов человека" Сегодня в Азербайджане вступает в силу "Закон о донорстве и трансплантации органов и тканей человека".
Здоровье
1 января 2022 г. 00:10
Сегодня вступил в силу закон О донорстве и трансплантации органов человека

Сегодня в Азербайджане вступает в силу "Закон о донорстве и трансплантации органов и тканей человека".

Как передает Report, закон состоит из 5 глав и 35 статей.

В документе отражены вопросы донорства человеческих органов и организации и координации их трансплантации, изъятия органов у живых доноров для трансплантации.

Закон определяет порядок и условия изъятия органа у живого донора следующим образом:

- Если невозможно спасти человеческую жизнь или восстановить здоровье другими медицинскими методами и через трупные органы, реципиенту разрешается пересадить органы от живого донора.

- Необходимость и возможность трансплантации от живого донора реципиенту, в том числе с участием врача-трансплантолога, анестезиолога-реаниматолога и врача реципиента, а также, при необходимости, решение медицинской комиссии с другими квалифицированными врачами, мед. По результатам определяются результаты обследования, включая генетическое и тканевое типирование. Решение врачебной комиссии оформляется протоколом и включается в медицинские документы живого донора.

- Трансплантация от живого донора проводится только при наличии в протоколе решения врачебной комиссии заключения о том, что изъятие донорского органа для трансплантации не нанесет необратимого ущерба организму живого донора, длительно инвалидность, серьезные повреждения и отсутствие медицинских противопоказаний к трансплантации.

- Форма протокола решения медицинской комиссии о необходимости и возможности трансплантации от живого донора, порядок изъятия донорского органа у живого донора и организация трансплантации определяются органом (учреждением), определенным соответствующий орган исполнительной власти.

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Версия на азербайджанском языке "İnsan orqanlarının donorluğu və transplantasiyası haqqında” qanun bu gündən qüvvəyə minir

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