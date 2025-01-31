Сегодня последний день подачи документов в Минздрав пластическими хирургами

Сегодня в Азербайджане последний день подачи документов пластическими хирургами в Министерство здравоохранения.

Сегодня в Азербайджане последний день подачи документов пластическими хирургами в Министерство здравоохранения.

Как сообщает Report, практикующие пластические хирурги обязаны до 31 января включительно лично представить в Министерство здравоохранения нотариально заверенные копии документов, подтверждающих законность их профессиональной деятельности.

В перечень входят диплом о высшем медицинском образовании, документы о последипломном обучении, трудовая книжка, свидетельство о допуске к медицинской практике, сертификат и другие необходимые бумаги.

Несоблюдение установленных сроков и порядка подачи документов может привести к аннулированию свидетельства о допуске к медицинской деятельности или сертификата.

Напомним, что с учетом многочисленных жалоб граждан, для определения законных оснований профессиональной деятельности пластических хирургов, практикующих на территории страны, соответствующим приказом министра здравоохранения создана Специальная ревизионная комиссия, состоящая из уполномоченных представителей Министерства здравоохранения, Генеральной прокуратуры, Министерства внутренних дел и Министерства науки и образования.