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С завтрашнего дня заработает новый кол-центр для ветеранов войны и семей шехидов

С завтрашнего дня заработает новый кол-центр для ветеранов войны и семей шехидов С 1 апреля в Министерстве здравоохранения начнет работать новый "кол-центр 9109" по оказанию психологической помощи и медицинской реабилитации ветеранам войны и семьям шехидов.
Здоровье
31 марта 2023 г. 15:51
С завтрашнего дня заработает новый кол-центр для ветеранов войны и семей шехидов

С 1 апреля в Министерстве здравоохранения начнет работать новый "кол-центр 9109" по оказанию психологической помощи ветеранам войны и семьям шехидов и их медицинской реабилитации.

Об этом Report сообщили в министерстве.

"Кол-центр 9109" создан в целях совершенствования психологической поддержки ветеранов войны и семей шехидов, обеспечения регулярности услуг по медицинской реабилитации, а также в координации с другими государственными структурами.

Для оперативного рассмотрения поступающих в кол-центр обращений сформирована "Единая мониторинговая платформа по оказанию психологической помощи и медицинской реабилитации", которая интегрирована с соответствующими госструктурами.

Кол-центр "9109" будет принимать обращения круглосуточно в течение всей недели.

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