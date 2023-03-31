С завтрашнего дня заработает новый кол-центр для ветеранов войны и семей шехидов

С 1 апреля в Министерстве здравоохранения начнет работать новый "кол-центр 9109" по оказанию психологической помощи и медицинской реабилитации ветеранам войны и семьям шехидов.

С 1 апреля в Министерстве здравоохранения начнет работать новый "кол-центр 9109" по оказанию психологической помощи ветеранам войны и семьям шехидов и их медицинской реабилитации.

Об этом Report сообщили в министерстве.

"Кол-центр 9109" создан в целях совершенствования психологической поддержки ветеранов войны и семей шехидов, обеспечения регулярности услуг по медицинской реабилитации, а также в координации с другими государственными структурами.

Для оперативного рассмотрения поступающих в кол-центр обращений сформирована "Единая мониторинговая платформа по оказанию психологической помощи и медицинской реабилитации", которая интегрирована с соответствующими госструктурами.

Кол-центр "9109" будет принимать обращения круглосуточно в течение всей недели.