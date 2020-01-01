С сегодняшнего дня в Азербайджане запрещена продажа "энергетиков" лицам до 18 лет

С сегодняшнего дня в Азербайджане вступают в силу “Временные санитарные нормы и правила по энергетическим напиткам".

Как сообщает Report, производство и импорт энергетических напитков на территории страны будут регулироваться в соответствии с установленными нормами и правилами.

Ввоз и производство продукции, не соответствующей требованиям, запрещены.

Новые правила об энергетических напитках, разработанные Агентством продбезопасности Азербайджана, отражают обязательные требования к упаковке, маркировке, транспортировке и хранению этих продуктов, а также к сырью и материалам, используемым при их производстве.

Энергетическими считаются напитки, в составе которых имеются как минимум два из перечисленных компонентов: кофеин, таурин, глюкуронолактон, инозитол, аминокислоты, витамины группы "Б", гуарана, женьшень, шизандра, элеутерококк, гинкго билоба и другие стимуляторы.

Если в составе имеется только кофеин и его содержание превышает 15 мг на 100 мл, эти напитки также считаются энергетиками. В 100 мл энергетических напитков максимальное количество кофеина установлено в размере 32 мг, таурина - 400 мг, инозитола - 20 мг, глюкуронолактон - 250 мг, креатина - 1 мг.

Не допускается использование этилового спирта при производстве данных напитков. Массовая доля углеводородов в составе напитков не должна превышать 11%. Энергетические напитки должны транспортироваться и храниться при температуре 0°С - 18°C.

На этикетках энергетических напитков обязательно должны иметься надписи "Энергетический напиток", "Без ГМО", "Не смешивать и не использовать с алкоголем", "Запрещена продажа лицам, не достигшим 18 лет", "Не рекомендуется к употреблению пожилым, беременным и кормящим женщинам, лицам, страдающим от нарушений сердечно-сосудистой деятельности, почечной недостаточности, гипертонической болезни, нервной возбудимости, бессонницы, лицам, имеющим проблемы с метаболизмом", "Не рекомендуется употреблять более 500 мг в день".