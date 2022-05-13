Ряд медучреждений передан в ведомство Минздрава

В Азербайджане ряд медицинских учреждений передан в ведомство министерства здравоохранения.

В Азербайджане ряд медицинских учреждений передан в ведомство Министерства здравоохранения.

Как сообщает Report, соответствующий указ подписал президент Ильхам Алиев.

Согласно документу, с 1 января 2023 года находящиеся в ведомстве публичного юридического лица "Объединение по управлению медицинскими территориальными подразделениями" Национальный центр гематологии и трансфузиологии (включая Гянджинское отделение Центрального банка крови, Шекинское отделение Центрального банка крови, Губинское отделение Центрального банка крови, Сумгайытское отделение Центрального банка крови, Лянкяранское отделение Центрального банка крови, Бардинское отделение Центрального банка крови, Ширванское отделение Центрального банка крови, Мингячевирское отделение Центрального банка крови), Научно-исследовательский институт педиатрии им. К.Фараджовой, Научно-исследовательский институт кардиологии им. академика Дж.М.Абдуллаева, Научно-исследовательский институт медицинской профилактики им. В.Ахундова, Научно-исследовательский институт легочных заболеваний, Научно-исследовательский институт акушерства и гинекологии, Научно-исследовательский институт травматологии и ортопедии Азербайджана, Азербайджанский научно-исследовательский институт медицинской реабилитации, Научный хирургический центр им. М.А.Топчубашева будут переданы в ведомство Минздрава.



В документе также отмечается, что указанные медучреждения в соответствии с законом АР "О медицинском страховании" должны продолжать оказывать населению медуслуги в рамках обязательного медицинского страхования.