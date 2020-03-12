​Россия поставила тесты для диагностики коронавируса в Азербайджан

Россия поставила тест-системы для диагностики коронавируса 10 странам, в том числе и Азербайджану, сообщает Report со ссылкой на сайт Роспотребнадзора.

В сообщении отмечается, что в связи с распространением инфекции Роспотребнадзором налажено взаимодействие с иностранными партнёрами для мониторинга эпидемической ситуации и оказания помощи.

"Тест-системы, разработанные Роспотребнадзором, переданы странам-членам Евразийского экономического союза, Азербайджану, Узбекистану, Таджикистану, Туркменистану, Монголии, КНДР и Ирану. Всего передано порядка 800 тест-систем для лабораторной диагностики нового коронавируса COVID-19, которые позволят специалистам провести 80 тысяч исследований", - говорится в сообщении.

Отмечается, что с помощью данных тест-систем уже были выявлены случаи заболевания на территории Армении и Беларуси.