Республиканский центр обратился к предпринимателям в связи с фактами незаконных проверок

Республиканский центр гигиены и эпидемиологии обратился к предпринимателям в связи с участившимися случаями незаконных проверок лицами, выдающими себя за сотрудников центра.

Республиканский центр гигиены и эпидемиологии (РЦГЭ) обратился к предпринимателям в связи с участившимися случаями незаконных проверок лицами, выдающими себя за сотрудников центра.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Министерство здравоохранения Азербайджана.

Было отмечено, что в Баку и регионах страны зафиксированы негативные случаи, когда некоторые лица, представляясь сотрудниками Республиканского центра гигиены и эпидемиологии Министерства здравоохранения, Бакинского городского дезинфекционного центра РЦГЭ, проводят проверки и необоснованные дезинфекционные работы в субъектах предпринимательства, а также угрожают взиманием штрафов за нарушение санитарно-гигиенических правил.

"В соответствии с утвержденным Положением Министерства здравоохранения, дезинфекционные мероприятия (профилактическая и очаговая дезинфекция) в области профилактики инфекционных заболеваний осуществляются Республиканским центром гигиены и эпидемиологии Минздрава, подведомственными РЦГЭ Бакинским городским дезинфекционным центром, районными центрами гигиены и эпидемиологии, а также районными/городскими управлениями дезинфекции", - напомнили в ведомстве.

В министерстве отметили, что проверки субъектов предпринимательства регулируются в соответствии с утвержденным президентом Азербайджанской Республики законом Азербайджанской Республики от 2 июля 2013 года "О регулировании проверок, проводимых в области предпринимательства, и защите прав предпринимателей".

"Согласно данному закону, проверки могут проводиться только на основании соответствующего разрешительного документа Министерства юстиции. Учитывая вышеизложенное, доводим до сведения частных предпринимателей и руководителей субъектов предпринимательства, что в случае обращения к ним лиц, не имеющих соответствующего разрешения на проведение проверки и представляющихся сотрудниками учреждений Министерства здравоохранения следует обратиться на "горячие линии" Минздрава 9103, Республиканского центра гигиены и эпидемиологии (012) 421 13 93, а также в правоохранительные органы", - заявили в Минздраве.