Рена Ширалиева: Курение повышает риск возникновения рассеянного склероза

Баку. 20 декабря. REPORT.AZ/ "В период полового созревания у девушек по сравнению с парнями риск заболеть рассеянным склерозом выше в 2-3 раза. Это заболевание чаще встречается у молодежи, в 3-5% случаев в детском возрасте".

Как сообщает Report, об этом сказала заведующая кафедрой Неврологии и клинической нейрофизиологии Азербайджанского государственного института усовершенствования врачей имени А.Алиева, президент Национальной ассоциации неврологов Рена Ширалиева.

По ее словам, у детей, родственники которых страдают рассеянным склерозом 1-й степени, риск заболеть выше на 2-4%.

Р.Ширалиева отметила, что когда это заболевание возникает у детей, на начало болезни указывает их агрессивное поведение: "Однако дети по сравнению со взрослыми быстрее достигают ремиссии".

Она напомнила, что болезнь рассеянный склероз постоянно находится в центре внимания и его трудно диагностировать: "Иногда больным рассеянным склерозом выписываются ненужные лекарства. Это препятствует правильному лечению заболевания. Курение и недостаток витамина C относятся к факторам высокого риска. Прием лекарств в основном влияет на ход болезни и препятствует возникновению осложнений".