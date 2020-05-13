Ректор АМУ: Отрицающие наличие коронавируса намного опаснее

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"Пандемия всегда является стрессом для общества и каждого его члена. Такая напряженная ситуация по-любому влияет на психику людей".

Как передает Report, об этом сказал ректор Азербайджанского медицинского университета, профессор, психиатр Герай Герайбейли.

По его словам, из-за того, что психологическое состояние людей бывает разным, их реакция на ту или иную ситуацию тоже отличается: "В нынешней ситуации люди в основном делятся на две психологические группы: те, кто боится вируса, и те, кто отрицает его наличие. Чрезмерно чувствительные, быстро начинающие нервничать люди думают об этом со страхом. Как врач могу сказать, что у людей этой группы в такой период возникает чрезмерное беспокойство. Люди другой психологической группы считают, что вируса не существует, все это пустые разговоры, это просто простуда. Эти люди словно отрицают действительность. На поведение людей влияют оба психологических состояния".

Ректор отметил, что лица, отрицающие наличие вируса, более опасны в данный момент: "Тот, кто чересчур боится, вредит только себе, сам переносит стресс. Люди же второй группы не верят в болезнь и не следуют правилам безопасности, не соблюдают социальную дистанцию, не носят масок и не следуют другим рекомендациям. В результате они создают риск не только для себя, но и для своих близких, семей, окружающих".