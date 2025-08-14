Родившийся на станции метро "20 Января" ребенок и его мать выписаны из больницы

Сегодня ребенок, родившийся на станции метро "20 Января", и его мать выписаны из Республиканской клинической больницы.

Об этом Report сообщили в Объединении по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB).

В настоящее время состояние матери и ребенка оценивается как удовлетворительное. Ребенок самостоятельно дышит и здоров.

Состояние матери также оценивается положительно.

Напомним, что 8 августа в Республиканский центр скорой и неотложной медицинской помощи поступило обращение в связи с родами на станции метро "20 Января".