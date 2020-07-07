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Распространение коронавируса по регионам Азербайджана - СТАТИСТИКА

Распространение коронавируса по регионам Азербайджана - СТАТИСТИКА Распространение коронавируса по регионам Азербайджана? - СТАТИСТИКА
Здравоохранение
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7 июля 2020 г. 15:52
Распространение коронавируса по регионам Азербайджана - СТАТИСТИКА

Обнародована новая статистика случаев заражения COVID-19 в Азербайджане по районам и городам страны.

Как сообщает Report, на долю Баку приходится 55,1% случаев заражения.

Далее в списке идет Абшерон с 16,3%, Гянджа-Газах с 8,4%, Аран с 7,5%, Лянкяран с 5,8%, Губа-Хачмаз с 1,6%, Шеки-Загатала с 1,4%, Верхний Карабах с 1,2%, Горный Ширван с 1,2%. На этот раз в Нахчыванской Автономной республике не зафиксирован новый факт заражения.

1,3 процента приходится на долю приехавших из-за границы.

Самый высокий показатель среди районов Баку зафиксирован в Бинагади (12,8%). Далее идут Ясамал с 12,4%, Хатаи с 11,9%, Сабунчи с 11,8%, Насими с 10,4%, Нариманов с 8,8%, Сураханы с 8,7%, Низами с 8,2%, Гарадаг с 5,7%, Сабаиль с 4,7%, Хазар с 4,2%, Пираллахи с 0,3%.

Что касается территориального деления по показателю активных больных, в Баку он составляет 57%, 15% в Сумгайыте, 6% в Абшероне, 3% в Гяндже, 2% в Джалилабаде, 1% в Лянкяране, Масаллы и Евлахе, в остальных регионах в целом 14%.

Отметим, что до сегодняшнего дня в Азербайджане в целом вирусом заразились 20 837 человек. Из них 12 182 человека излечились, 258 умерли. Число активных пациентов с коронавирусом составляет 8 397 человек. В целом проведено 522 773 тестов на выявление вируса.

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Версия на английском языке Statistics of Azerbaijan’s COVID-19 cases by region
Версия на английском языке Statistics of Azerbaijan’s COVID-19 cases by region

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