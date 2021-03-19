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Раскрыто количество прививок в Азербайджане

Раскрыто количество прививок в Азербайджане При ввозе в страну этой вакцины мы будем использовать в соответствии с решением ВОЗ и других международных организаций
Здоровье
19 марта 2021 г. 16:49
Раскрыто количество прививок в Азербайджане
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"Сегодня вакцины ввозятся в Азербайджан. До сих пор было поставлено около 1,5 млн вакцин".

Как сообщает Report, об этом на сегодняшнем брифинге Оперативного штаба при Кабинете министров сказал помощник президента - заведующий отделом по экономическим вопросам и политике инновационного развития Администрации Президента Шахмар Мовсумов.

"Вакцина AstraZeneca еще не завезена в Азербайджан. При ввозе в страну этой вакцины мы будем использовать ее в соответствии с решением ВОЗ и других международных организаций", - сказал он.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycana gətirilən vaksinlərin miqdarı açıqlanıb

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