Раскрыто количество прививок в Азербайджане

При ввозе в страну этой вакцины мы будем использовать в соответствии с решением ВОЗ и других международных организаций

"Сегодня вакцины ввозятся в Азербайджан. До сих пор было поставлено около 1,5 млн вакцин".

Как сообщает Report, об этом на сегодняшнем брифинге Оперативного штаба при Кабинете министров сказал помощник президента - заведующий отделом по экономическим вопросам и политике инновационного развития Администрации Президента Шахмар Мовсумов.

"Вакцина AstraZeneca еще не завезена в Азербайджан. При ввозе в страну этой вакцины мы будем использовать ее в соответствии с решением ВОЗ и других международных организаций", - сказал он.