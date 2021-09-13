Рамин Байрамлы покинул пост главы TƏBİB

Председатель правления юридического лица публичного права "Объединение по управлению медицинскими территориальными подразделениями" (TƏBİB) Азербайджана Рамин Байрамлы освобожден от занимаемой должности по собственному желанию.

Председатель правления юридического лица публичного права "Объединение по управлению медицинскими территориальными подразделениями" (TƏBİB) Азербайджана Рамин Байрамлы освобожден от занимаемой должности по собственному желанию.

Как передает Report, об этом сообщает Госагентство по обязательному медицинскому страхованию.

Согласно приказу председателя правления Госагентства по обязательному медстрахованию Заура Алиева, временно исполнять полномочия председателя правления TƏBİB будет Вугар Джаваншир оглу Гурбанов. В настоящее время он занимает должность руководителя департамента по медицинским искам агентства.

Отметим, что основной задачей TƏBİB является приведение деятельности медицинских учреждений в соответствии с требованиями системы обязательного медстрахования, обеспечение организации медицинских услуг в подведомственных учреждениях, принятие мер по повышению качества медицинских услуг.