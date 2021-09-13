О нас
Report Georgia
Аудио новости

Рамин Байрамлы покинул пост главы TƏBİB

Рамин Байрамлы покинул пост главы TƏBİB Председатель правления юридического лица публичного права "Объединение по управлению медицинскими территориальными подразделениями" (TƏBİB) Азербайджана Рамин Байрамлы освобожден от занимаемой должности по собственному желанию.
Здоровье
13 сентября 2021 г. 12:26
Рамин Байрамлы покинул пост главы TƏBİB
Рамин Байрамлы
0 : 00
0 : 00

Председатель правления юридического лица публичного права "Объединение по управлению медицинскими территориальными подразделениями" (TƏBİB) Азербайджана Рамин Байрамлы освобожден от занимаемой должности по собственному желанию.

Как передает Report, об этом сообщает Госагентство по обязательному медицинскому страхованию.

Согласно приказу председателя правления Госагентства по обязательному медстрахованию Заура Алиева, временно исполнять полномочия председателя правления TƏBİB будет Вугар Джаваншир оглу Гурбанов. В настоящее время он занимает должность руководителя департамента по медицинским искам агентства.

Отметим, что основной задачей TƏBİB является приведение деятельности медицинских учреждений в соответствии с требованиями системы обязательного медстрахования, обеспечение организации медицинских услуг в подведомственных учреждениях, принятие мер по повышению качества медицинских услуг.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на английском языке TABIB chairman's resignation letter accepted
Версия на азербайджанском языке Ramin Bayramlının istefa ərizəsi qəbul edilib

Экслюзивные новости

Пенитенциарная служба: Прибывающие на встречу с заключенными должны иметь COVID-паспорта
Пенитенциарная служба: Прибывающие на встречу с заключенными должны иметь COVID-паспорта
10 сентября 2021 г. 18:59
В Азербайджане заключенные полностью вакцинированы
В Азербайджане заключенные полностью вакцинированы
10 сентября 2021 г. 18:45
Некоторые депутаты отстраняются от должностей председателей районных организаций ПЕА
Некоторые депутаты отстраняются от должностей председателей районных организаций ПЕА
9 сентября 2021 г. 19:21
Ты - богатство мое, край, похожий на рай - репортаж из Кяльбаджара
ФотоТы - богатство мое, край, похожий на рай - репортаж из Кяльбаджара
9 сентября 2021 г. 18:11
Мастер по изготовлению саза: Никто не проявляет интереса к этому искусству
ФотоМастер по изготовлению саза: Никто не проявляет интереса к этому искусству
8 сентября 2021 г. 18:24
Возросло число принятых в грузинские вузы азербайджанцев
Возросло число принятых в грузинские вузы азербайджанцев
8 сентября 2021 г. 16:13
Милли Меджлис выносит на обсуждение законопроект О репродуктивном здоровье
Милли Меджлис выносит на обсуждение законопроект "О репродуктивном здоровье"
8 сентября 2021 г. 12:11
В Азербайджане в первый день вакцинации подростков привиты три человека
В Азербайджане в первый день вакцинации подростков привиты три человека
8 сентября 2021 г. 11:42
Министр молодежи и спорта: Будем серьезно работать над поручениями президента
Министр молодежи и спорта: Будем серьезно работать над поручениями президента
8 сентября 2021 г. 10:57
Американский аналитик: Открытие аэропорта в Физули объединит весь регион
Американский аналитик: Открытие аэропорта в Физули объединит весь регион
6 сентября 2021 г. 09:33

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi