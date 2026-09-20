WSJ: США готовят новые санкции против МУС

Администрация американского президента Дональда Трампа разрабатывает план по введению широкомасштабных санкций против Международного уголовного суда (МУС).

Как передает Report, об этом пишет газета The Wall Street Journal (WSJ).

Согласно данным издания, точные сроки объявления итогового решения пока не определены, однако, как утверждают неназванные представители американской администрации, окончательная ясность может появиться в ближайшую неделю.

Ограничительные меры, указывает WSJ, затронут, в частности, подавляющее большинство финансовых операций с МУС, при этом для исполнения данных ограничений предусматривается переходный период продолжительностью от шести до семи месяцев. Издание указывает, что подобный шаг "потенциально способен полностью парализовать деятельность суда, заблокировав долларовые операции и лишив его доступа к значительной части мировой финансовой системы". Исключение из ограничений может быть сделано для финансовых операций, связанных с предоставлением услуг связи, сообщает WSJ.

Действующая администрация США уже неоднократно применяла санкционные меры против МУС. Соответствующий указ, предусматривающий введение рестрикций в отношении должностных лиц суда, был подписан Трампом 6 февраля 2025 года. Американское правительство предъявило МУС обвинения в неправомерных действиях по отношению к Вашингтону и его союзникам, включая Израиль. Данный указ предоставляет возможность применять финансовые и визовые ограничения против сотрудников МУС, вовлеченных в расследования в отношении граждан США или граждан союзных государств.