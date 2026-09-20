В Гёйгеле жителя Гянджи задержали по подозрению в убийстве жены
Происшествия
- 20 сентября, 2026
- 22:39
В селе Учтяпя Гёйгёльского района совершено убийство.
Как сообщает Report, убитой оказалась Мехрибан Гулиева, она не выжила после полученных ранений.
По подозрению в убийстве женщины задержан ее муж житель Гянджи Матлаб Гулиев.
На месте происшествия работают сотрудники прокуратуры и полиции.
Обстоятельства произошедшего выясняются.
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