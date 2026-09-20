В Гёйгеле жителя Гянджи задержали по подозрению в убийстве жены

В селе Учтяпя Гёйгёльского района совершено убийство.

Как сообщает Report, убитой оказалась Мехрибан Гулиева, она не выжила после полученных ранений.

По подозрению в убийстве женщины задержан ее муж житель Гянджи Матлаб Гулиев.

На месте происшествия работают сотрудники прокуратуры и полиции.

Обстоятельства произошедшего выясняются.