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    В Амазонии нашли "устойчивых" к деменции людей

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    • 20 сентября, 2026
    • 22:11
    В Амазонии нашли устойчивых к деменции людей

    В двух коренных общинах Боливийской Амазонии на протяжении пятилетнего периода наблюдений деменция была диагностирована менее чем у 2% пожилых участников, тогда как в государствах Европы и в США показатели распространенности данного расстройства превышают эти цифры в три-четыре раза.

    Как передает Report, итоги работы были представлены в журнале Alzheimer's & Dementia (A&D).

    Научная группа вела наблюдение за 730 взрослыми представителями общин циманэ и мосетен, у которых на старте исследования деменция отсутствовала. За пятилетний период заболевание было выявлено у 22 человек. Поскольку часть участников скончалась до завершения исследования, ученые принимали во внимание также повышенный уровень смертности среди пожилых членов общин.

    Циманэ - этническая группа численностью порядка 17 тыс. человек, традиционный уклад которой основан на охоте, рыбной ловле и земледелии и предполагает высокую физическую активность. Мосетен имеют генетическое и языковое родство с циманэ, однако располагают более широким доступом к торговым точкам, чистой питьевой воде и медицинским услугам.

    По мнению авторов работы, редкость случаев деменции может объясняться особенностями повседневного уклада. Среди представителей обоих народов реже встречаются отдельные факторы риска сердечно-сосудистых заболеваний, в том числе избыточная масса тела, повышенное артериальное давление и сахарный диабет. Тем не менее прямая причинно-следственная связь между этими характеристиками и защитой от деменции в рамках данного исследования подтверждена не была.

    Генетические факторы предрасположенности оказались сопоставимы с теми, которые фиксируются в индустриально развитых странах. Пожилой возраст и носительство варианта гена APOE ε4 увеличивали риск возникновения деменции.

    Авторы подчеркивают, что объяснить низкую распространенность деменции исключительно образом жизни не представляется возможным: после установления диагноза продолжительность жизни участников оказалась в два-три раза короче, чем у пациентов в США, а вероятность летального исхода более чем в шесть раз превышала аналогичный показатель среди людей без когнитивных расстройств.

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