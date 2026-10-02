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    США ввели санкции против финансовой сети ХАМАС

    Другие страны
    • 02 октября, 2026
    • 19:11
    США ввели санкции против финансовой сети ХАМАС

    США в пятницу ввели дополнительные санкции против финансовой сети ХАМАС, в том числе в отношении одного из членов военного крыла палестинской группировки, двух сборщиков средств во Франции и двух организаций.

    Как передает Report со ссылкой на Reuters, об этом сообщило Министерство финансов США.

    "Эти санкции раскрывают сложную многолетнюю финансовую архитектуру, через которую более $2 млн были направлены ХАМАС с использованием фиктивных благотворительных структур и криптовалютных каналов. Это демонстрирует сохраняющуюся способность организации адаптировать механизмы сбора средств для уклонения от обнаружения", - говорится в заявлении Минфина США.

    По данным ведомства, член ХАМАС Салим Абдалла Салим аз-Зак является заместителем командира батальона военного крыла группировки в секторе Газа.

    В Минфине заявили, что он курирует финансовую сеть, которая использовала различные сервисы денежных переводов и криптовалютные кошельки для перечисления значительных средств бригаде "Аль-Кассам" - военному крылу ХАМАС.

    Палестинское движение ХАМАС Минфин США Санкции Эскалация на Ближнем Востоке
    ABŞ HƏMAS-ın maliyyə şəbəkəsinə qarşı sanksiyalar tətbiq edib
    US issues sanctions against Hamas financing network
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