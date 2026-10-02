США ввели санкции против финансовой сети ХАМАС

США в пятницу ввели дополнительные санкции против финансовой сети ХАМАС, в том числе в отношении одного из членов военного крыла палестинской группировки, двух сборщиков средств во Франции и двух организаций.

Как передает Report со ссылкой на Reuters, об этом сообщило Министерство финансов США.

"Эти санкции раскрывают сложную многолетнюю финансовую архитектуру, через которую более $2 млн были направлены ХАМАС с использованием фиктивных благотворительных структур и криптовалютных каналов. Это демонстрирует сохраняющуюся способность организации адаптировать механизмы сбора средств для уклонения от обнаружения", - говорится в заявлении Минфина США.

По данным ведомства, член ХАМАС Салим Абдалла Салим аз-Зак является заместителем командира батальона военного крыла группировки в секторе Газа.

В Минфине заявили, что он курирует финансовую сеть, которая использовала различные сервисы денежных переводов и криптовалютные кошельки для перечисления значительных средств бригаде "Аль-Кассам" - военному крылу ХАМАС.