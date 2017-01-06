Противочумная станция: Особо опасного гриппа в Азербайджане не выявлено

Баку. 6 января. REPORT.AZ/ "Со дня начала в Азербайджане сезона обследований на выявление гриппа, то есть с 1 октября по сей день в Республиканскую противочумную станцию министерства здравоохранения из различных городов и районов страны поступило 260 мазков с подозрением на заболевание".

Об этом в заявлении Report сказал заведующий лабораторией станции Муса Джаханов.

По его словам, в результате обследования образцов возбудителей особо опасных респираторных заболеваний выявлено не было: "Просто, были выявлены схожие с гриппом 6 случаев заражения вирусом парагриппа и 5 - аденовирусом. В отдельных случаях выявлены возбудители сезонного гриппа. Однако, эти заболевания были не эпидемического, а сезонного характера. Они не считаются гриппом, просто у них схожие симптомы. У таких больных наблюдается высокая температура, боль в горле, кашель, тошнота, вялость и в редких случаях рвота".

М.Джаханов сказал, что 20% мазков были взяты у людей в возрасте до 17-ти лет: "В основном образцы мазков поступили из Баку и Сумгайыта. Из-за несвоевременного обращения к врачу происходят осложнения, что приводит к различным нежелательным последствиям. Сразу же после выявления заболевания, следует приступить к лечению".