​Простой анализ крови предотвратит необходимость использования антибиотиков

Баку. 25 марта. REPORT.AZ/ Обычный быстрый анализ крови может предотвратить использование ненужных антибиотиков. Как сообщает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, изобретенный израильскими учеными новый тестовый метод позволит в течение 2 часов установить от чего возникла инфекция - от бактерий или вируса.

Анализ крови более 1000 человек показал, что тест может выявить источник многих инфекций. Хотя пока тест проходит лабораторное испытание, в дальнейшем он поможет отказаться от использования ненужных антибиотиков.

Отметим, что результаты исследований опубликованы в журнале "PLOS One".