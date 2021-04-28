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Прошло 98 лет со дня рождения выдающегося офтальмолога, академика Зарифы Алиевой

Прошло 98 лет со дня рождения выдающегося офтальмолога, академика Зарифы Алиевой Сегодня отмечается 98-я годовщина со дня рождения выдающегося ученого-офтальмолога, академика Зарифы Алиевой
Здоровье
28 апреля 2021 г. 07:04
Прошло 98 лет со дня рождения выдающегося офтальмолога, академика Зарифы Алиевой
Зарифа Алиева

Сегодня отмечается 98-я годовщина со дня рождения выдающегося ученого-офтальмолога, академика Зарифы Алиевой.

Report напоминает, что Зарифа Алиева родилась 28 апреля 1923 года в Шарурском районе Нахчыванской АР.

В 1947 году окончила Азербайджанский государственный медицинский институт имени Н.Нариманова. З.Алиева являлась научным сотрудником Азербайджанского научно-исследовательского института глазных болезней, с 1969 года доцентом кафедры глазных болезней Азербайджанского института усовершенствования врачей им. А.Алиева, профессором, заведующей лабораторией профессиональных заболеваний органов зрения, заведующей кафедрой офтальмологии (1982-1985).

Зарифа Алиева имеет исключительные заслуги в развитии офтальмологии в Азербайджане. Она является одним из авторов многих крупных исследований, посвященных ранее широко распространенной в Азербайджане трахоме, заболеваниям органа зрения, связанных с профессиональной деятельностью, в том числе, в химической и электронной промышленности, а также современным проблемам офтальмологии, в частности, “Терапевтическая офтальмология”, “Основы иридодиагностики”, а также автором 12 монографий, учебников и учебных пособий, 150 научных работ, 1 изобретения и 12 рационализаторских предложений. Она вложила немало труда в подготовку высококвалифицированных медицинских кадров.

Академик Зарифа Алиева являлась членом Президиума Всесоюзного общества офтальмологов, Советского комитета защиты мира, правления Азербайджанского общества офтальмологии, членом редколлегии журнала "Вестник офтальмологии" (Москва).

За высокие достижения в 1981 году она была удостоена премии имени М.И.Авербаха Академии медицинских наук СССР.

З.Алиева скончалась 15 апреля 1985 года в Москве и похоронена на Новодевичьем кладбище, а в 1994 году ее тело было перевезено в Баку и захоронено в Аллее почетного захоронения рядом с могилой отца.

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Версия на азербайджанском языке Görkəmli oftalmoloq alim Zərifə Əliyevanın anadan olmasından 98 il ötür

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