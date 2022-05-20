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Прошла встреча в видеоформате министров здравоохранения стран-членов Движения неприсоединения

Прошла встреча в видеоформате министров здравоохранения стран-членов Движения неприсоединения 20 мая состоялась видеоконференция министров здравоохранения Движения неприсоединения и стран-наблюдателей.
Здоровье
20 мая 2022 г. 18:53
Прошла встреча в видеоформате министров здравоохранения стран-членов Движения неприсоединения

20 мая состоялась видеоконференция министров здравоохранения Движения неприсоединения и стран-наблюдателей.

Как передает Report, приветствуя участников конференции, гендиректор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус отметил, что Азербайджан внес важный вклад в реализацию международных инициатив ВОЗ.

Видеоконференция была организована накануне 75-й сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения в целях обсуждения и решения глобальных проблем здравоохранения.

Министр здравоохранения Теймур Мусаев отметил, что Азербайджан ответственно подошел к председательству в Движении в начале 2020 года, когда мир столкнулся с пандемией COVID-19.

Он подчеркнул, что Азербайджан выступил с рядом инициатив по мобилизации глобальных усилий для борьбы с пандемией: "По предложению президента Ильхама Алиева в декабре 2020 года была организована специальная сессия Генассамблеи ООН, посвященная борьбе с коронавирусом, на уровне глав государств и правительств.

Азербайджан также предоставил Всемирной организации здравоохранения добровольную финансовую помощь в размере 10 миллионов долларов, половина из которых была прямой помощью членам Движения неприсоединения. Кроме того, гуманитарная и финансовая помощь оказана более чем 30 странам, в том числе членам Движения неприсоединения, для поддержки борьбы с коронавирусом. Азербайджан безвозмездно передал 150 000 доз вакцин четырем странам".

В своих выступлениях министры здравоохранения стран-членов Движения неприсоединения и стран-наблюдателей высоко оценили открытое недовольство Азербайджана "вакцинным национализмом". Они отметили, что неравномерное и несправедливое распределение вакцин между государствами лишает возможности защитить население стран-членов Движения неприсоединения.

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