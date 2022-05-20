Кямран Алиев дал указания работникам прокуратуры

20 мая в административном здании прокуратуры Бардинского района генеральный прокурор Азербайджана Кямран Алиев провел прием граждан из Бардинского и Тертерского районов.

20 мая в административном здании прокуратуры Бардинского района генеральный прокурор Азербайджана Кямран Алиев провел прием граждан из Бардинского и Тертерского районов.

Об этом Report сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры.

На приеме с участием сотрудников Генеральной прокуратуры, а также районных прокуроров, Кямран Алиев дал указания руководителям соответствующих отделов Генеральной прокуратуры и районным прокурорам в рамках закона и оперативно решить вопросы 114 жителей указанных районов, попавших на прием к генпрокурору.