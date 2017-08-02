Профессор: Резкий вход в холодную комнату в жаркие дни повышает риск инфаркта

Баку. 2 августа. REPORT.AZ/ "Ошибки в использовании кондиционера при жаркой погоде и потеря жидкости могут привести в инфаркту сердца".

Как сообщает Report со ссылкой на турецкие СМИ, об этом заявил турецкий профессор Асуман Кафтан.

Он отметил, что при очень горячей и холодной погоде работа термического центра в мозгу человека нарушается, на все органы попадает повышенная нагрузка, сбиваются функции органов.

Профессор подчеркнул важность, особенно пожилым людям, быть внимательными к таким переменам. Он предупредил о важности уделять внимание к потере жидкости людям, страдающим от сердечнососудистых заболеваний.

"Если потерянная жидкость не будет компенсироваться, в организме нарушится баланс, и он начнет давать сигналы. Потеря жидкости влияет на кровоток и может привести к инфаркту сердца. В течение дня должна использоваться минеральная вода с условием не превышения двух бутылок. Люди, имеющие давление, сердечную недостаточность выпитой водой могут компенсировать потерянную жидкость", - подчеркнул А. Кафтан.

Профессор отметил, что резкий вход с улицы в жаркую погоду в охлажденную кондиционером комнату повышает риск инфаркта. По его словам, люди с проблемами сердца не должны оставлять температуру воздуха ниже комнатной в кондиционированных комнатах.

Врач посоветовал пьющим чай принимать больше жидкости из-за мочегонных свойств напитка.