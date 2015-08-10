Прооперировавший журналиста Расима Алиева профессор привлечен к следствию

Баку. 10 августа. REPORT.AZ/ Операцию журналиста Расима Алиева, получившего тяжелые увечья в результате избиения группой лиц в Баку, и скончавшегося в 1-м Клиническом медицинском центре, провел профессор Садай Алиев.

Об этом Report сообщил заместитель главврача медицинского центра Адиль Салахов.

Группа лиц, участвующая на операции журналиста, а также профессор Садай Алиев привлечены к следствию. Следователь Прокуратуры города Баку допросил врачебный состав.

В заявлении Report профессор Садай Алиев подтвердил данную информацию.

Отметим, что 8 августа приблизительно в 18:00 житель Баку Алиев Расим Магомедали оглу 1984 года рождения был избит группой неизвестных лиц перед магазином "Байыл маркет" на территории поселка Байыл Сабаильского района, после чего был госпитализирован в Клинический медицинский центр с тяжелыми телесными повреждениями, где скончался 9 августа примерно в 05:00.

По факту в Прокуратуре города Баку возбуждено уголовное дело по статье 126.3 (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть потерпевшего) УК, создана следственно-оперативная группа, состоящая из сотрудников городской прокуратуры и Главного управления полиции города.

В интервью, которое журналист Расим Алиев дал в больнице, он отметил, что был избит родственниками футболиста клуба "Габала" Джавида Гусейнова.