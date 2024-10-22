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Продлен срок выплаты надбавки к зарплате медработников, задействованных в Баку в борьбе с COVID-19

Продлен срок выплаты надбавки к зарплате медработников, задействованных в Баку в борьбе с COVID-19 17:09
Здоровье
22 октября 2024 г. 17:24
Продлен срок выплаты надбавки к зарплате медработников, задействованных в Баку в борьбе с COVID-19

Кабинет министров Азербайджана продлил срок действия временной надбавки к заработной плате медицинских работников в Баку, задействованных в борьбе с COVID-19.

Как сообщает Report, соответствующее постановление подписал премьер-министр Али Асадов.

Согласно постановлению, предоставление временной надбавки к заработной плате медицинским работникам, оказывающим амбулаторно-поликлиническую помощь пациентам, инфицированным коронавирусом нового типа (COVID-19), в специальных амбулаторных медицинских пунктах, созданных в подчинении Главного управления здравоохранения города Баку, продлено до января 2025 года.

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Версия на азербайджанском языке Bakıda COVID-19 xəstələrinə xidmət göstərən tibb işçilərinin maaşlarına əlavənin verilmə müddəti uzadılıb

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