Продлен срок выплаты надбавки к зарплате медработников, задействованных в Баку в борьбе с COVID-19

17:09

Кабинет министров Азербайджана продлил срок действия временной надбавки к заработной плате медицинских работников в Баку, задействованных в борьбе с COVID-19.

Как сообщает Report, соответствующее постановление подписал премьер-министр Али Асадов.

Согласно постановлению, предоставление временной надбавки к заработной плате медицинским работникам, оказывающим амбулаторно-поликлиническую помощь пациентам, инфицированным коронавирусом нового типа (COVID-19), в специальных амбулаторных медицинских пунктах, созданных в подчинении Главного управления здравоохранения города Баку, продлено до января 2025 года.