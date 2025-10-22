Продлен срок выплаты надбавки к зарплате медработников, борющихся с COVID-19

Срок выплаты надбавок к заработной плате медицинских работников, участвующих в мероприятиях по борьбе с новой коронавирусной инфекцией (COVID-19), продлен до 1 января 2026 года.

Как сообщает Report, премьер-министр Али Асадов подписал соответствующее постановление.

Согласно документу, внесены изменения в решение об определении временной надбавки к заработной плате медицинских работников, участвующих в мероприятиях по борьбе с инфекцией COVID-19.

Отметим, что этот срок истек 1 октября.