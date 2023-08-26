Продлен срок предоставления надбавок к заработной плате медработникам, борющимся с COVID-19

Продлен срок предоставления надбавок к заработной плате медработникам, борющимся с COVID-19 в Баку.

Продлен срок предоставления надбавок к заработной плате медработникам, борющимся с COVID-19 в Баку.

Как сообщает Report, премьер-министр Али Асадов подписал соответствующее постановление.

Согласно постановлению, срок выплаты надбавок к заработной плате медицинских работников, оказывающих амбулаторно-поликлиническую помощь больным, инфицированным коронавирусом нового типа (COVID-19), в специальных амбулаторных медицинских пунктах, созданных в подчинении Главного управления здравоохранения города Баку, продлен до 2 октября.

Отметим, что ранее он продлевался до 1 июля.