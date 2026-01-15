Продлен срок надбавки к зарплате медработников, задействованных в борьбе с COVID-19
- 15 января, 2026
- 17:44
Кабинет министров Азербайджана продлил срок действия временной надбавки к заработной плате медицинских работников, задействованных в борьбе с COVID-19.
Как сообщает Report, соответствующее постановление подписал премьер-министр Али Асадов.
Согласно документу, срок выплаты надбавки медицинским работникам, участвующим в мероприятиях по борьбе с COVID-19, продлен до апреля 2026 года.
