    Здоровье
    • 15 января, 2026
    • 17:44
    Продлен срок надбавки к зарплате медработников, задействованных в борьбе с COVID-19

    Кабинет министров Азербайджана продлил срок действия временной надбавки к заработной плате медицинских работников, задействованных в борьбе с COVID-19.

    Как сообщает Report, соответствующее постановление подписал премьер-министр Али Асадов.

    Согласно документу, срок выплаты надбавки медицинским работникам, участвующим в мероприятиях по борьбе с COVID-19, продлен до апреля 2026 года.

    COVID-19-la mübarizədə iştirak edən tibb işçilərinin maaşlarına əlavənin verilmə müddəti uzadılıb

    Лента новостей