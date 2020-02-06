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Прибывших из Китая азербайджанцев отпускают после карантина

Прибывших из Китая азербайджанцев отпускают после карантина

Минздрав и Госагентство по обязательному медицинскому страхованию Азербайджана распространили совместное заявление о прибывших из Китая гражданах Азербайджана.

В поступившем в Report заявлении отмечается, что по состоянию на 6 февраля, в инфекционном отделении Клинического медицинского центра остается 6 человек.

У находящихся в больнице не обнаружено серьезных проблем со здоровьем. Наблюдения врачей продолжаются.

"Еще раз отмечаем, что эти люди находились в китайских городах, где коронавирус не был зафиксирован. Они не контактировали с больными людьми. В Азербайджан они прибыли транзитными рейсами из Стамбула, Дубая и Москвы.

Лица, прибывшие из региона, где находится очаг распространения заболевания, содержатся в специально выделенном медучреждении, в их здоровье не обнаружено никаких проблем. По окончании карантинного периода их отпустят домой", - говорится в совместной информации.

Минувшим днем в Клиническом медцентре под наблюдением врачей находились 7 человек.

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