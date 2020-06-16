Прибывающие из Нахчывана в Баку пассажиры будут сдавать тест на COVID-19

С 18 июня на территории страны планируется восстановить внутренние полеты – в Нахчыванскую Автономную Республику. С целью предотвращения распространения в стране заражения коронавирусом у пассажиров внутренних рейсов ЗАО "Азербайджанские авиалинии" требуется сдать тест на COVID-19.

Как передает Report, в поддержку этой инициативы Государственное агентство по обязательному медицинскому страхованию сдало в пользование новую электронную услугу "Онлайн-очередь (COVID-19) для пассажиров".

Посредством этой электронной услуги владельцы авиабилетов смогут онлайн назначить время теста на COVID-19.

Гражданам следует перейти в подраздел "Онлайн-очередь (COVID-19) для пассажиров", созданный в разделе "Электронные услуги" на официальной интернет-странице агентства, и ввести номер билета в открывшемся окне "Проверить билет".

Обратившиеся в медучреждение граждане должны представить регистратору удостоверение личности и авиабилет. Тест на COVID-19 для пассажиров бесплатный.