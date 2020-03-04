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Президент: У нас достаточный запас медицинских масок

Президент: У нас достаточный запас медицинских масок

"Как мне сообщили, в последнее время в аптеках наблюдается дефицит масок. Найти объяснение этому никак невозможно, так как у нас достаточный запас масок. Видно, какие-то спекулянты, пользуясь ситуацией, хотят увеличить свои незаконные доходы".

Как сообщает Report, об этом президент Азербайджана Ильхам Алиев сказал в ходе встречи с коллективом Геранбойской районной центральной больницы.

По словам главы государства, всем правоохранительным органам дано поручение, при выявлении подобных фактов в отношении допустивших их граждан применять самые строгие меры наказания: "Потому что против элементов, которые, пользуясь сложившимися условиями, прибегли к неприглядным действиям в корыстных целях, должны применяться самые строгие меры наказания".

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